WP: Трамп обсуждал с советниками возможное увольнение Сешнса

Накануне глава государства уклончиво ответил на вопрос, собирается ли увольнять генпрокурора.

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками и помощниками возможность увольнения главы Минюста Джеффа Сешнса, сообщает Washington Post.

По данным издания, окружение предупредило главу государства о бурной реакции, которую вызовет подобное решение. При этом, как сообщили два источника, Трамп вряд ли продумывает план увольнения представителя своей команды, однако в числе приближённых президента есть те, кто считает, что такое вполне возможно.

Напомним, хозяин Белого дома ранее заявил, что очень разочарован решением Сешнса самоустраниться от расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы.