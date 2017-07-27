WP: Трамп обсуждал с советниками возможное увольнение Сешнса

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WP: Трамп обсуждал с советниками возможное увольнение Сешнса

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Джефф Сешнс. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Накануне глава государства уклончиво ответил на вопрос, собирается ли увольнять генпрокурора.

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками и помощниками возможность увольнения главы Минюста Джеффа Сешнса, сообщает Washington Post.

По данным издания, окружение предупредило главу государства о бурной реакции, которую вызовет подобное решение. При этом, как сообщили два источника, Трамп вряд ли продумывает план увольнения представителя своей команды, однако в числе приближённых президента есть те, кто считает, что такое вполне возможно.

Напомним, хозяин Белого дома ранее заявил, что очень разочарован решением Сешнса самоустраниться от расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

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