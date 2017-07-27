Франция в течение двух суток будет оформлять визы для российских туристов

Переход на ускоренную процедуру состоится уже с 1 ноября 2017 года, а с 1 января 2018 года сократится и время прохождения паспортного контроля во французских аэропортах.

Власти Франции намерены сократить сроки оформления и выдачи туристических виз для граждан десяти стран, в том числе и России. Об этом сообщил премьер-министр республики Эдуар Филипп.

#PlanTourisme : Nous prenons l'engagement de délivrer en 48h des visas pour 10 nouveaux pays, dont la Russie. pic.twitter.com/2cqV0NhGsH — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 26 июля 2017 г.

— Мы обязуемся выдавать визы за 48 часов для десяти новых стран, включая Россию, — написал премьер-министр на своей странице в "Твиттере".

Речь идёт о тех странах, откуда во Францию приезжает наибольшее количество туристов. Переход на ускоренную процедуру оформления виз для восьми стран (Россия, Таиланд, Филиппины, Камбоджа, Лаос, Бирма, Индия и Индонезия) состоится уже с 1 ноября этого года, а для двух оставшихся (Саудовская Аравия и Вьетнам) — с 30 июня 2018 года.

Кроме того, Министерство туризма пообещало с 1 января 2018 года сократить норматив времени на паспортный контроль в аэропортах Франции до 30 минут для граждан стран Евросоюза и до 45 минут для граждан других государств.