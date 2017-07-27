МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

В связи с ухудшением метеоусловий возможно повреждение ЛЭП, кровель домов и рекламных конструкций, поэтому переждать непогоду рекомендуется в капитальных зданиях.

В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременные дожди, град и усиление ветра до 12–17 метров в секунду при грозе. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по столице.

— Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайшие 1–2 часа с сохранением утром 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12–17 м/с, — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует переждать непогоду в капитальных зданиях, парковать автомобили в гаражах, а в случае отсутствия такой возможности — на обочинах и подальше от деревьев.