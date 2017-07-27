Майк Пенс: Мы продолжим работать над введением дополнительных санкций

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Майк Пенс: Мы продолжим работать над введением дополнительных санкций

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Вице-президент США Майк Пенс. Фото: © REUTERS/Mike Brown

По словам вице-президента, США вводят новый пакет санкций против России из-за вмешательства Кремля в дела Украины.

Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал введение новых санкций в отношении РФ. За введение новых ограничений уже проголосовала нижняя палата Конгресса США.

— Эта администрация поддержала обновление санкций из-за российской агрессии на Украине. Мы будем продолжать работать с конгрессом над дополнительными санкциями, — заявил Пенс, отметив, что президент США Дональд Трамп выступает за продвижение интересов страны в мире.

Ранее Лайф писал о готовности сената голосовать по законопроекту о санкциях против России. В случае одобрения "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций" обеими сторонами, Дональд Трамп не сможет наложить вето на послабление санкций в отношении России.

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