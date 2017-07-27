Майк Пенс: Мы продолжим работать над введением дополнительных санкций

По словам вице-президента, США вводят новый пакет санкций против России из-за вмешательства Кремля в дела Украины.

Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал введение новых санкций в отношении РФ. За введение новых ограничений уже проголосовала нижняя палата Конгресса США.

.@VP: "This administration has supported the renewal of sanctions with regard to Russian aggression in Ukraine." #Tucker pic.twitter.com/72zQSg1oIm — Fox News (@FoxNews) 27 июля 2017 г.

— Эта администрация поддержала обновление санкций из-за российской агрессии на Украине. Мы будем продолжать работать с конгрессом над дополнительными санкциями, — заявил Пенс, отметив, что президент США Дональд Трамп выступает за продвижение интересов страны в мире.

Ранее Лайф писал о готовности сената голосовать по законопроекту о санкциях против России. В случае одобрения "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций" обеими сторонами, Дональд Трамп не сможет наложить вето на послабление санкций в отношении России.