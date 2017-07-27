В Японском море ведутся поиски моряка с российского судна "Николай Касаткин"

В Японском море проводится операция по поиску 32-летнего матроса с российского судна "Николай Касаткин".

Как сообщила газета "Санкэй симбун", об исчезновении моряка стало известно накануне, когда мужчина не заступил на вечернюю вахту. Отыскать его на судне членам экипажа не удалось. Сейчас район моря, где, предположительно, может находиться моряк, исследуют не только с воды, но и с воздуха.

Добавим, что судно "Николай Касаткин" направлялось из южнокорейского города Пусан в Россию.