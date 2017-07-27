Германия временно отказалась от 5 проектов, связанных с "Северным потоком — 2"

Федеральное сетевое агентство Германии не стало включать в план развития газотранспортной сети страны до 2026 года пять проектов, связанных со строительством "Северного потока — 2". Как следует из опубликованного ведомством документа, специалисты сочли их не слишком надёжными.

— Пять связанных с расширением Nord Stream проектов всё ещё слишком ненадёжны. Их следует принять в план развития сети только тогда, когда будут разрешения на расширение Nord Stream 2, — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что отказ от рискованных проектов позволит сберечь деньги немецких налогоплательщиков.