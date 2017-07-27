Медведев поручил выделить 2 млрд рублей на программу помощи ипотечным заёмщикам

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Медведев поручил выделить 2 млрд рублей на программу помощи ипотечным заёмщикам

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Средства выделяются в рамках программы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложных финансовых условиях.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить два миллиарда рублей в рамках реализации помощи ипотечным заёмщикам, которые оказались в сложной финансовой ситуации.

— Минстрою России из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на взнос в уставный капитал АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в целях реализации программы помощи отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, — говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

Выделение ассигнований, как отмечается, позволит реструктуризировать не менее 1,3 тысячи ипотечных кредитов для отдельных категорий граждан.

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