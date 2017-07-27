Москвичи помогли потушить загоревшийся грузовик с песком

Сегодня рано утром жителей одного из домов на Пятницком шоссе в столице разбудил громкий хлопок. Выглянув в окно, люди увидели горящий грузовик с песком. Об этом пишет паблик Mash.

— Водители тут же ринулись тушить бензобак песком из кузова, проезжающая мимо бетономешалка стала заливать бак водой, другие водители останавливались и гасили пламя с помощью огнетушителей. А ведь в любой момент мог прогреметь взрыв, — рассказала гражданский журналист Каролина.

Благодаря слаженной и самоотверженной работе москвичи не позволили огню охватить весь грузовик. Прибывшие вскоре пожарные окончательно потушили пламя.