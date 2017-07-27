Конфликтовавший с Саакашвили мэр Днепра: Нам будет вас не хватать, Михаил

Мэр Днепра Борис Филатов, который называл экс-главу Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили "чужестранной мразью", прокомментировал ситуацию с лишением своего оппонента украинского гражданства.

— Наверное, сегодня я должен больше других радоваться лишению Саакашвили гражданства. Ведь я был, наверное, первым в Украине, кто вступил с ним в конфронтацию ещё на довыборах в Чернигове, когда тот ещё числился в любимчиках у партии власти, и поведал обществу, что Саакашвили самовлюблённый, агрессивный и бесполезный для страны персонаж. Но я не испытываю злорадства. Просто горечь. Потому что тысячи ищущих нового политического мессию теперь побегут возводить на пьедестал нового идиота, искать везде зраду и проклинать всех, кто не вписывается в их идеальную картину мира. Саакашвили уедет, они останутся, — написал Филатов на своей странице в "Фейсбуке".

Он пожелал Саакашвили всех благ и сказал, что, если тому захочется покататься на вертолёте, он может обращаться.

— Иногда вы ругались с теми, с кем не нужно этого было делать. Подчас оскорбляли тех, кто этого не заслуживал. Даже врали там, где это было видно невооружённым глазом. Кривлялись в ситуациях, где стоило быть серьёзным.

Итог был прогнозируем. Нам будет вас не хватать, — добавил Филатов.