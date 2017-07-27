Ашурков выступил в США с лекцией о Навальном

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Ашурков выступил в США с лекцией о Навальном

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Владимир Ашурков (справа) во время выступления в США. Фото: © L!FE

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков выступил в Сан-Франциско с лекцией на тему "Российская оппозиционная политика: Алексея Навального в президенты".

В течение часа он рассказывал нескольким десяткам американцев о себе и своей судьбе, а также пояснял, почему именно Навальному российские избиратели должны отдать свои голоса на предстоящих в марте 2018 года выборах главы государства.

Организатором мероприятия выступили Агентство США по международному развитию (USAID), Фонд Рокфеллера и Фонд Макартуров.

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