Ашурков выступил в США с лекцией о Навальном

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков выступил в Сан-Франциско с лекцией на тему "Российская оппозиционная политика: Алексея Навального в президенты".

В течение часа он рассказывал нескольким десяткам американцев о себе и своей судьбе, а также пояснял, почему именно Навальному российские избиратели должны отдать свои голоса на предстоящих в марте 2018 года выборах главы государства.

Организатором мероприятия выступили Агентство США по международному развитию (USAID), Фонд Рокфеллера и Фонд Макартуров.