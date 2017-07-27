Адмирал ВМС США: Мы нанесём ядерный удар по Китаю, если Трамп нам прикажет

По словам Свифта, военнослужащие никогда не поставят под сомнение свою верность главнокомандующему американской армии.

Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт во время конференции по безопасности после совместных учений США и Австралии признался в верности своему президенту весьма необычным образом.

На вопрос из аудитории о том, произведут ли адмирал и его подчинённые ядерный удар по Китаю, если Трамп отдаст приказ сделать это на следующей неделе, Свифт дал положительный ответ.

— Это ключевой момент для американской демократии. Мы все давали присягу. Военные никогда не дадут своему главнокомандующему усомниться в их верности, — сообщил Свифт.

В совместных учениях, продолжительность которых составила два года, было задействовано 36 военных кораблей, включая авианосец "Рональд Рейган", 220 самолётов и 33 000 военнослужащих.

Ранее стало известно, что глава ЦРУ Майк Помпео считает Китай основной угрозой для США из-за устойчивой экономики и растущей военной мощи.