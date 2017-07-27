Соратник Навального признал, что большинство крымчан искренне хотят жить в РФ

Соратник Алексея Навального исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков во время выступления в Сан-Франциско признал, что подавляющее большинство крымчан довольны тем, что полуостров присоединился к России.

— В присоединении не было особой необходимости, и оно было сделано за недели. На нормализацию ситуации же потребуются годы. Тем не менее сейчас 90 процентов населения Крыма скажет, что хочет быть в составе России, и мнение людей нельзя не учитывать, — признал Ашурков.

Напомним, Владимир Ашурков выступил в Сан-Франциско с лекцией на тему "Российская оппозиционная политика: Алексея Навального — в президенты".