Ашурков рассказал о революции

Во время выступления перед слушателями в Сан-Франциско исполнительный директор ФБК и соратник Алексея Навального Владимир Ашурков рассказал о планах российской оппозиции на столетнюю годовщину Великой Октябрьской революции.

— Если вы посмотрите российские СМИ — события революции 1917 года не являются центром внимания массмедиа. Это нельзя назвать празднованием. Я думаю, российские власти хотели бы, чтобы все забыли, что в российской истории было время, когда люди действительно выражали своё мнение в таком виде, в каком это всё вылилось, — сказал Ашурков.

Он подчеркнул, что оппозиция не планирует никаких революций в ноябре.