Джастин Бибер на внедорожнике сбил журналиста после посещения церкви

По предварительным данным, артист попытался помочь пострадавшему фотографу сразу после инцидента.

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер на своём внедорожнике совершил наезд на журналиста после посещения церкви Хиллсонг в Лос-Анджелесе. Как об этом сообщает британское издание Daily Mail, фотограф пытался снять, как артист покидает храм, но получил удар бортом автомобиля.

По данным издания, Бибер сразу пошёл помогать фотографу, но на место оперативно прибыли медики, которые занялись помощью пострадавшему. В это же время на место прибыли и правоохранители, которые начали опрашивать свидетелей происшествия и самого певца об обстоятельствах ДТП.

Как ранее писал Лайф, в ближайшие выходные у 23-летнего музыканта были запланированы выступления в штатах Техас, Колорадо и Нью-Джерси. Затем артист должен был отправиться в тур по Японии и Филиппинам. Однако Джастин Бибер внезапно объявил о том, что оставшиеся в рамках мирового турне концерты не состоятся. Позже он объяснил отмену шоу тем, что хочет отдохнуть.