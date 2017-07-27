Вице-губернатор Приморья подозревается в превышении полномочий

В свою очередь, власти Приморского края подтвердили, что в отношении Евгения Вишнякова проходят следственные действия.

Вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщает ТАСС, Фрунзенский районный суд Владивостока сегодня рассматривает вопрос об избрании меры пресечения чиновнику.

Стоит отметить, что администрация Приморского края подтвердила, что в отношении Вишнякова проходят следственные действия. Однако причины пока не называются. Кроме того, местные власти опровергли данные СМИ, что вице-губернатор отстранён от должности.

Местные СМИ не исключают, что Вишнякова могут подозревать в превышении должностных полномочий в сфере энергетического обеспечения жилья, которое пока только строится.