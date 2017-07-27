Ford отзывает около 117 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности

Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности. Как сообщили в преcс-службе автоконцерна, в некоторых машинах они могут отсоединиться при неожиданной остановке или аварии.

Уточняется, что отзыв касается пикапов Ford F и фургонов Ford E 2014 модельного года, а также кроссоверов Ford Escape 2014–2015 годов выпуска. Отметим, что большинство автомобилей, в которых обнаружили дефекты, были реализованы на территории США. Однако ради безопасности производитель решил отозвать машины, проданные в Канаде и Мексике.

Все дефекты Ford обещает устранить бесплатно.

Ранее сообщалось, что компания отозвала около 400 тысяч автомобилей в Северной Америке.