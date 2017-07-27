ФСБ задержала в Москве неонацистов, торговавших взрывчаткой и оружием

У криминальной группировки изъяли десятки автоматов, пистолетов, боеприпасов к ним и гранаты.

В Москве и Подмосковье задержали участников неонацистской группировки, которые занимались торговлей оружием. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, при обысках у преступников нашли и изъяли десятки автоматов, пистолетов, гранаты и три килограмма тротила.

Так, у неонацистов обнаружили пулемёт Дегтярева, семь пистолетов-пулемётов "Кедр", два автомата Калашникова. Кроме того, силовики нашли у злоумышленников 37 пистолетов, среди которых ТТ, "Наган" и ПМ, и различные виды гранат.

Примечательно, что также сотрудники ФСБ изъяли у преступной группировки более 1,5 тысячи патронов, а также комплектующие для оружия.

Уже возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, передачи и сбыта оружия и его изготовления.

Известно, что среди задержанных лидер группировки и его сообщники.