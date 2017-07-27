Тяжёлая артиллерия. Порнозвезда обменяет жалобы на Трампа на пикантные видео

Американская порнозвезда Лена Пол решила проявить свою гражданскую позицию весьма необычным способом. Как пишет Daily Star, девушка пообещала гражданам, которые пожалуются на отмену законопроекта Obamacare, отправлять порноролики.
Девушка написала в "Твиттере" номер своего мобильного телефона и попросила присылать ей видео, на котором запечатлено, как человек звонит сенатору и жалуется на законопроект по отмене Obamacare. Взамен Лена будет присылать порноролики.
Напомним, программа страхования Obamacare предполагала, что каждый незастрахованный американец с субсидиями малоимущим приобрёл медицинский полис. Президент США Дональд Трамп выступает за её отмену.
Ранее Лайф писал о том, что сенат США отказался отменять Obamacare без разработанной на замену программы.
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