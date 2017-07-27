"Бельё брать будете?" Украинский министр прокатился в плацкартном вагоне и выжил

Глава Министерства инфраструктуры Незалежной решил лично оценить сервис, который предоставляют пассажирам Украинские железные дороги.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян решился на "экстремальное" путешествие и отправился в командировку из Киева в Днепр (бывший Днепропетровск) в плацкартном вагоне поезда. Свои впечатления чиновник подробно изложил на странице в "Фейсбуке".

Омелян указал, что нагрянул на вокзал без предупреждения, но ему повезло — вагоны оказались новыми и чистым. А вот сервис, как констатировал чиновник, остался старым.

— Из минусов — влажное бельё и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры работали, половина туалетов — даже вакуумные. Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлаждённые вагоны летом и тёплые — зимой, так и остались сказками, — посетовал министр. — А на вокзалах беспорядок, который напоминает скорее Шанхай, а не Европу или хотя бы Польшу.

Министр пообещал, что в следующий раз возьмёт в попутчики для ночного путешествия в плацкарте руководителя компании "Украинские железные дороги".

— Чтобы дискуссия была, не сколько миллионов зарплаты он должен получить, а какой сервис получают пассажиры, — подытожил он.