Под Иркутском семилетняя девочка ранила ножом убийцу матери

Нападавший ранил ребёнка в ответ. Школьнице была оказана своевременная помощь, и сейчас её состояние удовлетворительное.

В селе Зоны Иркутской области 18-летний молодой человек проник в один из домов с целью ограбления, но разбудил хозяйку жилья. На угрозы вызвать полицию он скрылся, однако спустя некоторое время вернулся с ножом, чтобы припугнуть женщину. Во время конфликта он нанёс женщине смертельные ранения.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, свидетельницей убийства стала семилетняя дочь погибшей. Девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ранений злоумышленнику. Тот ранил школьницу в ответ.

Девочку своевременно госпитализировали и оказали ей медицинскую помощь. Сейчас её состояние удовлетворительное.

Подозреваемый также находится в больнице. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту убийства 44-летней жительницы села Зоны Аларского района Иркутской области, — говорится в сообщении ведомства.