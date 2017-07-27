Мару Багдасарян поймали за рулём после пожизненного лишения прав

Во время задержания девушка пожаловалась на плохое самочувствие, на место вызвали скорую помощь.

Столичная полиция в очередной раз сообщила о задержании Мары Багдасарян. Как сообщает телеграм-канал Mash, автогонщица решила покататься в ночное время на западе Москвы, несмотря на решение суда о пожизненном лишении её водительских прав. Полицейские остановили автомобиль девушки на улице Улофа Пальме.

Сразу после задержания девушка заявила полицейским, что чувствует себя плохо, и вызвала на место задержания бригаду медиков. Прибывшие врачи осмотрели стритрейсершу и выявили у Багдасарян вегето-сосудистую дистонию и острую реакцию на стресс. Девушка могла попросту испугаться нового задержания и ареста, посчитали медики.

Как ранее сообщал Лайф, недавно Мара Багдасарян покинула СИЗО, где провела шесть суток административного ареста за уклонение от обязательных работ, назначенных ей судом за использование поддельного больничного.

Напомним, Мара Багдасарян стала известна после полицейской погони за "гелендвагеном" в мае 2016 года в Москве. Молодёжь из богатых семей демонстративно нарушала правила дорожного движения, провоцируя инспекторов, и записывала гонку на видео.