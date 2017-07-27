СКР завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Белых

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СКР завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Белых

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Никита Белых. Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

Экс-губернатор Кировской области находится под стражей, его обвиняют в нескольких эпизодах, связанных с получением взятки.

СКР завершил расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Теперь материалы направлены прокурору, чтобы тот утвердил обвинительное заключение.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Бывший губернатор Кировской области обвиняется в получении взятки в крупном размере. Он был задержан с поличным в одном из московских ресторанов. Причём Белых поймали при вручении 150 тысяч евро, общая сумма взятки составляет 400 тысяч евро.

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