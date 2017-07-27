Археологи нашли в Крыму античное захоронение младенца с сильно вытянутым черепом

Ребёнок, которому на момент смерти, предположительно, не исполнилось и полутора лет, был погребён по варварской традиции.

Во время раскопок некрополя Кыз-Аул под Керчью археологи обнаружили захоронение маленького ребёнка с насильно деформированным черепом. Он находился в грунтовой могиле без плитового перекрытия. Как сообщает фонд "Археология", находка датируется II веком нашей эры.

— Соответственно, его голова подверглась деформации практически сразу после рождения. Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации, — говорится в сообщении организации.

Исследователи предполагают, что ребёнку было не более полутора лет на момент смерти, так как на черепе не заросли роднички.

Предполагается, что такой деформации череп подвергали для демонстраци социального статуса. Вероятно, мальчику была уготована судьба воина.

Первая подобная находка датирована 1826 годом и была сделана основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в районе Керчи.