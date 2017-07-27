Google отменит функцию моментальной демонстрации результатов поиска

Отныне поисковик будет загружать варианты запроса после того, как пользователь выберет один из предложенных или нажмёт клавишу ввода.

Поисковик Gооgle больше не будет использовать при поиске технологию Instant, которая позволяет увидеть результаты поиска ещё во время ввода запроса, сообщает Search Engine Land. По словам представителя компании, функция Google Instant появилась в 2010 году, однако с тех пор технология устарела.

— Много поисковых запросов было сделано с мобильных устройств, что предполагало различные ограничения по изображению, вводу и обмену информацией, — отметили в Google. — Принимая это во внимание, мы решили отключить Google Instant.

После отмены функции Instant поисковик будет загружать варианты запроса после того, как пользователь выберет один из предложенных или нажмёт клавишу ввода. Отмечается, что разработчики намерены сконцентрироваться на создании более быстрой технологии поиска на всех устройствах.