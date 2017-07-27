Пакистанку изнасиловали по решению деревенского совета на глазах у родителей

Девушку наказали за то, что месяц назад её брат надругался над 12-летней местной жительницей.

В Пакистане 20 членов деревенского совета провинции Пенджаб были задержаны за то, что приказали изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщает газета Pakistan Dawn.

По данным СМИ, местную жительницу решили наказать за то, что её брат изнасиловал 12-летнюю девочку. Как сообщил представитель местной полиции, месяц назад к деревенскому совету обратился брат пострадавшей и попросил заступиться за честь семьи. В результате этот же мужчина и изнасиловал девушку на глазах у соседей и её родителей.