В Волгограде вырубили Парк вдов у Мамаева кургана ради стоянки

Власти города утвердили реконструкцию подножья мемориального комплекса, признав деревья высушенными, а территорию неблагоустроенной.

Власти Волгограда проводят реконструкцию парка у Мамаева кургана, а заодно расчищают часть территории под строительство новой автомобильной парковки. Однако под место для застройки попал так называемый Парк вдов — массив деревьев, высаженных вдовами и родственницами советских солдат, погибших в Сталинградской битве. Часть из деревьев была именной.

Как сообщают местные СМИ, решение о реконструкции парка у подножия Мамаева кургана было принято ещё в начале лета этого года. Тогда государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект, признав состояние всех деревьев неудовлетворительным, а саму территорию неблагоустроенной: система поливочного водопровода не работала, освещения не было, дорожек почти не осталось. Территорию было предложено заново озеленить, обустроить дорожки, установить освещение. Однако большая часть парка с левой стороны от проспекта Ленина отойдёт под парковку для расположенного рядом стадиона "Волгоград-арена".

Отметим, Парк вдов появился в 1965 году за пару лет до открытия мемориального комплекса "Мамаев курган". Первое дерево было посажено работницей местного тракторного завода по фамилии Пластикова в честь её мужа, погибшего при обороне Сталинграда. После этого деревья в течение нескольких лет стали сажать местные жительницы в память о защитниках города, из-за чего место получило такое название.