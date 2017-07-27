В Ленинградской области мужчина пять лет прятал на балконе тело собутыльника

Сейчас следователи пытаются установить личность умершего и все подробности случившегося.

Правоохранители обнаружили на балконе жителя города Сосновый бор Ленинградской области человеческие останки. По версии следствия, мужчина пять лет прятал останки своего знакомого.

— Проживающий в указанной квартире мужчина сообщил, что в 2012 году он, находясь в квартире, употреблял спиртное с малознакомым мужчиной. Гость почувствовал себя плохо и скончался. Хозяин квартиры, завернув тело умершего, перенёс его на балкон, никому не сообщив о произошедшем, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по региону.

По предварительной информации, тело принадлежит пропавшему без вести 71-летнему местному жителю.