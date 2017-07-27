В Лондоне сотрудники аэропорта ищут владельца плюшевой обезьянки-"беспризорницы"

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В Лондоне сотрудники аэропорта ищут владельца плюшевой обезьянки-"беспризорницы"

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Фото: © Twitter.com/pcsofinch/

Игрушку, забытую в одном из туалетов южного терминала, обнаружил полицейский пёс Олли.

Сотрудники лондонского аэропорта Гатвик (Gatwick) разыскивают владельца плюшевой обезьянки, забытой в туалете международного терминала. Игрушка явно была дорога её маленькому хозяину или хозяйке: она выглядит немного потрёпанной, словно её редко выпускали из рук. Видимо, по нелепой случайности или из-за спешки обезьянка оказалась "беспризорницей". Чтобы она всё-таки вернулась в любящие руки, к поискам подключились пользователи "Твиттера".

По словам работника воздушной гавани Виктора Финча, игрушку обнаружил полицейский пёс Олли. К слову, плюшевая обезьянка ему очень приглянулась, и он долго не хотел выпускать её из зубов. Однако "в ходе конструктивных переговоров" он всё-таки согласился отдать её кинологам, рассказал Финч.

Теперь хвостатый "офицер" Олли присоединяется к добрым пожеланиям, чтобы его новый друг — очаровательный плюшевый зверёк поскорее встретился с любящим хозяином.

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