В парке 850-летия Москвы появятся бронзовая Дюймовочка и Гадкий Утёнок

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, скульптуру установят ко Дню города.

В парке 850-летия Москвы установят памятник датскому писателю Гансу Христиану Андерсену. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, скульптура появится ко Дню города.

Так, на цилиндре сказочника усядется Дюймовочка, а рядом будет шагать Гадкий Утёнок. В руке Андерсен будет держать мистический зонтик из сказки "Оле Лукойе".

Сообщается также, что на центральной площади парка появится сухой фонтан, струи которого будут бить из-под земли. По вечерам он будет подсвечиваться.

Отметим, что парк 850-летия Москвы в районе Марьино был открыт 20 лет назад. Ожидается, что его благоустройство завершится к 870-летию столицы, которое отмечается в этом году.