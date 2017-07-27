Украинские силовики заблокировали офис ОУН в Киеве

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Украинские силовики заблокировали офис ОУН в Киеве

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По словам руководителя организации Николая Коханивского, у здания находится несколько автозаков.

В Киеве правоохранители заблокировали штаб-квартиру Организации украинских националистов*, сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на руководителя ОНУ Николая Коханивского.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002127509181&fref=ts" target="_blank">Николай Кохановский</a></p>

— Штаб Добровольческого движения ОУН* на Мазепы, 6, снова заблокирован, как 9 мая. Полно "Беркута", подогнали несколько автозаков, водомёт, — написал Коханивский на своей странице в "Фейсбуке".

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002127509181&fref=ts" target="_blank">Николай Кохановский</a></p>

Напомним, в День Победы украинские националисты закидали участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" и журналистов картофелем, яйцами, дымовыми шашками и палками, после чего офис организации был заблокирован.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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