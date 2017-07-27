Украинские силовики заблокировали офис ОУН в Киеве

По словам руководителя организации Николая Коханивского, у здания находится несколько автозаков.

В Киеве правоохранители заблокировали штаб-квартиру Организации украинских националистов*, сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на руководителя ОНУ Николая Коханивского.

— Штаб Добровольческого движения ОУН* на Мазепы, 6, снова заблокирован, как 9 мая. Полно "Беркута", подогнали несколько автозаков, водомёт, — написал Коханивский на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, в День Победы украинские националисты закидали участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" и журналистов картофелем, яйцами, дымовыми шашками и палками, после чего офис организации был заблокирован.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.