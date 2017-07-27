Срок расследования "дела Вороненкова" продлён в России на три месяца

Читайте также

Срок расследования "дела Вороненкова" продлён в России на три месяца

6

Денис Вороненков. Фото: © L!FE/Павел Баранов

В России продлили срок расследования уголовного дела в отношении убитого бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, с которым расправились в Киеве. Оно будет расследоваться до 24 октября, сообщил адвокат Андрей Гривцов.

При этом юрист добавил, что его могут прекратить расследовать в связи с гибелью Вороненкова. Напомним, депутата Госдумы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Вороненков принимал участие в афере с рейдерским захватом здания в Москве. Он был заочно арестован в России, так как сбежал из-за возбуждения уголовного дела на Украину.

Денис Вороненков был убит 23 марта в самом центре Киева. Охранник беглого депутата ранил киллера, который позже скончался от ранения в больнице.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!