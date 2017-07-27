Новая Skoda Karoq появится в продаже осенью 2017 года

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Новая Skoda Karoq появится в продаже осенью 2017 года

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Первые кроссоверы представленной в мае модели появятся в автосалонах уже в октябре.

Новая модель кроссовера Skoda Karoq запущена в серийное производство, сообщили в компании. Автомобили можно будет приобрести в салонах уже в этом октябре.

<p>Фото: © Skoda</p>

Кроссовер будет выпущен в пяти комплектациях, с моторами от 115 до 190 лошадиных сил. Помимо этого, покупатель сможет выбрать механическую или автоматическую коробку передач.

<p>Фото: © Skoda</p>

Завод, на котором запущено производство, ежегодно способен выпускать порядка 300 тысяч автомобилей, однако точное количество Skoda Karoq, которое производитель планирует реализовать, на данный момент неизвестно.

Напомним, кроссовер Karoq был представлен в мае в рамках автосалона в Стокгольме.

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