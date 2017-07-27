Новая Skoda Karoq появится в продаже осенью 2017 года

Первые кроссоверы представленной в мае модели появятся в автосалонах уже в октябре.

Новая модель кроссовера Skoda Karoq запущена в серийное производство, сообщили в компании. Автомобили можно будет приобрести в салонах уже в этом октябре.

Кроссовер будет выпущен в пяти комплектациях, с моторами от 115 до 190 лошадиных сил. Помимо этого, покупатель сможет выбрать механическую или автоматическую коробку передач.

Завод, на котором запущено производство, ежегодно способен выпускать порядка 300 тысяч автомобилей, однако точное количество Skoda Karoq, которое производитель планирует реализовать, на данный момент неизвестно.

Напомним, кроссовер Karoq был представлен в мае в рамках автосалона в Стокгольме.