Семья не хочет хоронить Честера Беннингтона рядом с его другом Крисом Корнеллом

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Семья не хочет хоронить Честера Беннингтона рядом с его другом Крисом Корнеллом

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Фронтмен рок-группы Linkin Park свёл счёты с жизнью в день рождения Корнелла. Позже эксперты выяснили, что способы самоубийства музыкантов очень похожи.

Родные и друзья вокалиста Linkin Park хотят проститься с ним в приватной обстановке, не создавая вокруг церемонии ненужной шумихи, передаёт TMZ. Семья не планирует устраивать похороны Честера на голливудском кладбище Hollywood Forever Cemetery из-за его излишней публичности, а ведь именно там находится могила близкого друга Беннингтона Криса Корнелла.

Напомним, 20 июля домработница исполнителя обнаружила его мёртвым. Согласно информации, в момент суицида Честер находился дома один. Также в комнате была найдена бутылка с недопитым алкоголем.

Кумир целого поколения покончил с собой в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который совершил самоубийство в мае.

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