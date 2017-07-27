Роспотребнадзор объяснил, чем опасна покупка дорогой косметики в кредит

Специалисты ведомства рекомендовали потребителям не подписывать документы, не убедившись в безопасности косметики и косметических процедур.

Роспотребнадзор выступил с предупреждением об опасностях, которые могут ожидать потребителей, желающих приобрести дорогостоящую косметику или косметические процедуры в кредит. Прежде всего ведомство указывает на обстановку, в которой, как правило, заключается большинство договоров о кредитовании, — это некомфортная обстановка, которая не позволяет сконцентрироваться на условиях договора.

— Подобные договоры часто сознательно заключаются с использованием факторов (шумные, душные помещения, громкая или, напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и тому подобное), которые отвлекают внимание потребителей, не дают им сосредоточиться, реально оценить потребительскую ценность и нужность предлагаемых товаров и услуг, соотнести их со своими финансовыми возможностями, — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что реализацию косметических услуг и продукции могут осуществлять недобросовестные продавцы. В частности, они могут использовать ряд юридических уловок, которые осложняют возврат денежных средств или отказ от договора купли-продажи.

— Представители продавца или исполнителя услуг отказываются получать письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается действительный, реальный адрес хозяйствующего субъекта, договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их идентификацию, — уточнили эксперты.

Также главным условием использования косметики в Роспотребнадзоре назвали необходимость проверки на безопасность. Косметика не должна вызывать жжения, покраснений, шелушений и иных вредных для человека реакций и должна соответствовать установленным обязательным требованиям.