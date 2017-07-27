Леопард напал на шестилетнюю девочку в контактном зоопарке в Саратове

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Леопард напал на шестилетнюю девочку в контактном зоопарке в Саратове

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Ребёнок был экстренно госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сейчас жизни маленькой пациентки ничто не угрожает.

Инцидент произошёл накануне, 26 июля, в контактном зоопарке, расположенном в ТК "Манеж". По предварительной информации, хищник напал на девочку, когда та решила с ним поиграть. Ребёнок получил повреждения в области шеи, но жизни маленькой пациентки ничто не угрожает. Во всех обстоятельствах ЧП сейчас разбирается Следственный комитет.

— В настоящее время следователями тщательным образом изучаются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, осуществляющие контроль за соблюдением правил безопасности при допуске людей к размещённым в зоопарке животным, — говорится в сообщении на сайте СК.

Однако, как сообщают местные СМИ, девочку и её брата завела в клетку к леопарду их мать. Причём женщину не смутил тот факт, что рядом не было никого из сотрудников зоопарка.

— Гражданка привела в зоопарк четверых детей, из которых двое — её родные дети. Впятером они зашли в клетку к леопарду, представителя зоопарка рядом не было. По предварительным данным, животное сначала бросилось на мальчика, а потом на девочку, — сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов.

Мать пострадавшей девочки потребовала возбудить уголовное дело в отношении владельцев контактного зоопарка, а с самим ребёнком тем временем работают инспекторы ПНД.

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