Тренер "Манчестер Юнайтед": Я очень скучаю по Руни

Моуринью добавил, что уважает желание британского форварда играть каждую минуту, а не сидеть на скамейке запасных.

Наставник ФК "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что скучает по Уэйну Руни, который покинул манкунианцев и перешёл в "Эвертон". При этом главный тренер пояснил, что хотел, чтобы нападающий остался играть за "красных дьяволов". Об этом сообщает Sky Sports.

Я очень по нему скучаю. Думаю, он замечательный человек. Признаюсь, что я дал волю эмоциям, когда он ушёл. Но я уверен, что он будет очень хорошим игроком для "Эвертона", а его команда — хорошим клубом для него Жозе Моуринью о Руни

По словам португальца, ему было трудно отпустить Руни в другой клуб. Однако он уважает желание форварда принимать участие в каждом матче и играть каждую минуту, а не сидеть на скамейке запасных.

9 июля стало известно, что Уэйн Руни покидает "Манчестер Юнайтед" и переходит в "Эвертон".