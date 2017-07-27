Задержанному в Греции за отмывание $4 млрд россиянину предъявили обвинение

Согласно решению присяжных, компания Александра Винника и он сам должны будут выплатить штраф общей суммой в 122 миллиона долларов.

В США заочно предъявили обвинение задержанному в Греции гражданину России Александру Виннику и возглавляемой им компании BTC-Е, сообщается на сайте прокуратуры Северного округа штата Калифорния. Бизнесмену вменяют отмывание $4 миллиардов. По данным следствия, он создал международную схему, с помощью которой помогал наркоторговцам, хакерам и налоговым мошенникам.

Криптовалютная биржа BTC-E, одна из крупнейших в мире, была основана в 2011 году, однако не была должным образом зарегистрирована и не имела программы по борьбе с отмыванием денег. По данным следствия, Винник лично управлял многими счетами биржи и переводил средства на личные счета.

Обвинение утверждает также, что BTC-E позволила пользователям торговать биткоинами анонимно. Согласно решению суда присяжных, компания должна будет выплатить штраф в размере 110 миллионов долларов, а сам Винник — 12 миллионов.