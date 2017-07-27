Пытавшийся изнасиловать москвичку приезжий забыл паспорт на месте преступления

Полиция задержала приезжего, который попытался изнасиловать москвичку, благодаря забытому на месте преступления паспорту. Об этом говорится на официальном портале столичного главка Следственного комитета.
— Ввиду активного сопротивления обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия, — сообщается на сайте.
29-летнему подозреваемому предъявили обвинение по статьям "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос о заключении под стражу. Продолжается расследование дела.
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