Пытавшийся изнасиловать москвичку приезжий забыл паспорт на месте преступления

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Пытавшийся изнасиловать москвичку приезжий забыл паспорт на месте преступления

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома на севере столицы. В потерянном документе не было отметки о регистрации на территории РФ.

Полиция задержала приезжего, который попытался изнасиловать москвичку, благодаря забытому на месте преступления паспорту. Об этом говорится на официальном портале столичного главка Следственного комитета.

— Ввиду активного сопротивления обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия, — сообщается на сайте.

29-летнему подозреваемому предъявили обвинение по статьям "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос о заключении под стражу. Продолжается расследование дела.

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