Пытавшийся изнасиловать москвичку приезжий забыл паспорт на месте преступления

Мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома на севере столицы. В потерянном документе не было отметки о регистрации на территории РФ.

Полиция задержала приезжего, который попытался изнасиловать москвичку, благодаря забытому на месте преступления паспорту. Об этом говорится на официальном портале столичного главка Следственного комитета. — Ввиду активного сопротивления обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия, — сообщается на сайте. 29-летнему подозреваемому предъявили обвинение по статьям "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Решается вопрос о заключении под стражу. Продолжается расследование дела.