Анджелина Джоли перенесла паралич лицевого нерва после развода с Брэдом Питтом

По словам голливудской актрисы, побороть недуг ей помогли иглоукалывание и вера в себя.

Одна из самых сексуальных женщин планеты призналась, что едва не поплатилась красотой и здоровьем, перенеся разрыв с супругом. В интервью изданию Vanity Fair Анджелина Джоли рассказала, что во время бракоразводного процесса с Брэдом Питтом у неё диагностировали односторонний паралич лицевого нерва.

Болезнь актрисы развилась на фоне повышенного кровяного давления и колоссального стресса. Причём, по признанию самой Джоли, к лечению она приступила далеко не сразу.

— Часто замужние женщины забывают о себе до тех пор, пока это не проявится на их здоровье, — рассказала актриса.

Побороть недуг ей помогли иглоукалывание и вера в себя. Сейчас со здоровьем Джоли всё в порядке.

Напомним, одна из самых красивых голливудских пар распалась в сентябре 2016 года. Питт и Джоли были вместе в течение 12 лет, из которых всего два состояли в зарегистрированном браке. У них шестеро детей: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Захара, Шайло и Вивьен.