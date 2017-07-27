Лучше, чем Брэд Питт. Британские хирурги доказали, что лицо Клуни самое красивое

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Лучше, чем Брэд Питт. Британские хирурги доказали, что лицо Клуни самое красивое

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Джордж Клуни. Фото: ©Daily Mail

В пятёрку рейтинга также вошли Брэдли Купер, Гарри Стайлз и Дэвид Бекхэм. А обладателем самого красивого носа стал Райан Гослинг.

Руководитель Центра лицевой косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиан Де Сильва проверил лица голливудских актёров и знаменитостей на соответствие греческому золотому сечению, согласно которому выявляются идеальные пропорции. Об этом пишет газета Daily Mail.

<p>Брэд Питт. Фото: ©Daily Mail</p>

Лучший результат показал 56-летний американский актёр и режиссёр Джордж Клуни. Он соответствует эталону на 91,86%.

<p>Брэдли Купер. Фото: ©Daily Mail</p>

Остальная десятка выглядит следующим образом: Брэдли Купер (91,80%), Брэд Питт (90,51%), Гарри Стайлз (89,63%), Дэвид Бекхэм (88,96%), Уилл Смит (88,88%), Идрис Эльба (87,93%), Райан Гослинг (87,48%), Зейн Малик (86,5%), Джейми Фокс (85,46%).

<p>Дэвид Бекхэм. Фото: ©Daily Mail</p>

По этим же параметрам обладателем самого красивого носа оказался Райан Гослинг, а у Гарри Стайлза — самые красивые глаза. Также, согласно золотому сечению, у Дэвида Бекхэма идеальный овал лица.

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