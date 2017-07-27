Опрос показал, что россияне стали больше доверять банкам и кредитам

При этом 24% респондентов заявили, что стараются как можно быстрее потратить зарплату или пенсию.

Более половины (54%) россиян считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счёт в банке, хотя в прошлом году эта цифра была значительно меньше — 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Отметим, что жители страны также стали позитивнее оценивать свои потребительские возможности. Так, если в январе текущего года лишь 23% респондентов были готовы совершить крупные покупки, то в июне — уже 29%.

Примечательно, что в июне прошлого года 82% опрошенных полагали, что для займов время неподходящее, а в текущем году эта цифра уменьшилась до 74%. При этом 14% респондентов отмечают, что время для оформления кредитов уже наступило. Год назад их оптимизм разделяли всего 8%.

Согласно опросу ВЦИОМ, две трети (68%) респондентов заявили о желании сократить свои повседневные расходы, что почти соответствует показателю начала года (67%). Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным лишь 24%.