Администрация Порошенко объяснила, почему Саакашвили лишился гражданства Украины

Бывший президент Грузии предоставил недостоверные данные, выяснилось же это почему-то только спустя два года.

В администрации Петра Порошенко заявили, что бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в связи с тем, что при его получении экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные.

Представители украинского лидера добавили, что о недостоверной информации сообщили представители Государственной миграционной службы. Примечательно, что Саакашвили уже два года находился в Незалежной как гражданин Украины.

— На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ, — пояснили в администрации.

При этом отмечается, что указ обнародован не будет, так как содержит много конфиденциальной информации.

Как ранее сообщалось, президент Украины Пётр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.