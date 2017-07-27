Британка готова продать сына на eBay, потому что он всё время проказничает

Женщина опубликовала шуточное объявление, в котором призналась, что не может оставить ребёнка одного ни на минуту.

23-летняя британка Джорджия Джойс заявила, что её двухлетний сын Чарли настолько любит баловаться, что она готова продать его за полцены на сайте eBay. Как сообщает Daily Mail, нервы матери на пределе, ведь она не может оставить ребёнка одного ни на минуту.

Однажды Джорджия оставила Чарли на полторы минуты, чтобы принести ему еды, и мальчик за это время измазал кремом пол в гостиной и телевизор. Когда женщина вернулась в комнату, она увидела, что вся новая мебель в помещении в жирных пятнах, и в первое мгновение не знала, смеяться ей или плакать.

Затем она опубликовала шуточное объявление на своей странице в "Фейсбуке", в котором предложила отдать ребёнка.

— Кто-нибудь хочет ребёнка? — написала мать мальчика. — Я уже готова выставить его на eBay.

По словам Джорджии, мальчик был очень горд собой.