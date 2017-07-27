В Харькове задержали банду, которая угнала 30 советских автомобилей

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В Харькове задержали банду, которая угнала 30 советских автомобилей

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Фото: facebook.com/police.kharkov

В Харькове полиция задержала банду похитителей советских автомобилей, на счету которой около 30 таких преступлений на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей. Об этом сообщается на странице областной полиции в "Фейсбуке".

<p>Фото: facebook.com/police.kharkov</p>

— Двух фигурантов задержали непосредственно при попытке совершения незаконного завладения транспортным средством на территории города Харькова, — говорится в сообщении.

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Преступников задержали с поличным 9 июля, когда они пытались угнать автомобиль ВАЗ 212140. В результате при проведении обысков у злоумышленников нашли и изъяли номерные части кузова к различным маркам автомобилей, документы, государственные номерные знаки, а также 13 автомобилей, полученных преступным путём.

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