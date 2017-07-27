Два бойца Росгвардии получили лёгкие ранения в Чечне

По предварительным данным, сотрудники Росгвардии, прикомандированные из Омска, приехали к роднику на окраине селения Ножай-Юрт, чтобы набрать воды. Когда они вышли из машины, то услышали два взрыва. Об этом Лайфу сообщили в правоохранительных органах республики.

Бойцы получили незначительные ранения, помощь им оказали на месте. От госпитализации они отказались.

Мощность и тип СВУ устанавливают сотрудники следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия.