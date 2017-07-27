Активисты Евромайдана пригрозили утопить Порошенко в золотом унитазе

Известная активистка Евромайдана призвала украинцев выйти на новые акции протеста на Майдан в Киеве.

Активисты Евромайдана пригрозили президенту Украины Петру Порошенко не только новыми акциями протеста, но и "утоплением в золотом унитазе". Такое заявление разместила на своей странице в "Фейсбуке" известная активистка Лиза Богуцкая. Она отметила также, что Порошенко неоднократно и цинично нарушал нормы Конституции Украины.

— 27 июля в 13:30 собираемся на Майдане Незалежности. Я очень надеюсь, что вы все найдёте время прийти. Нет сил больше терпеть. Пора действовать. Порошенко! Это тебе лично, как постоянному читателю ФБ: твоя ручная армия, которая накормлена, одета, вооружена, и которой ты защищаешь себя от народа, тебе не поможет. Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе, — написала Лиза Богуцкая.

Как позднее пояснила активистка, по её мнению, Порошенко делает всё возможное, чтобы включить Украину в состав России, а также занимается обогащением на военном конфликте в Донбассе.