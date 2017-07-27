Леди Гага сочла запрет Трампа на службу трансгендеров в армии опасным для жизни

По её мнению, представители ЛГБТ-сообщества и так страдают от изоляции в обществе.

Американская певица Леди Гага сочла решение президента Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в ВС США потенциально опасным для жизни людей. Об этом она написала в своём микроблоге в "Твиттере", отметив в публикации главу государства.

The message you have just sent has endangered the lives of people all over the United States and overseas bravely serving our nation @POTUS — xoxo, Gaga (@ladygaga) 26 июля 2017 г.

— Сообщение, которое вы только только что написали, ставит под угрозу жизнь граждан Соединённых Штатов, — написала она. — Вы знали, что 45% людей в возрасте от 18 до 24 лет уже пытались покончить жизнь самоубийством?

Певица отметила, что любой человек должен иметь право служить, если он этого желает.

Напомним, 26 июля президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в ВС США, объяснив это тем, что их присутствие в армии приведёт к огромным тратам и беспорядку. В связи с его решением в США начались протесты.