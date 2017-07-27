Малайзийский депутат назвал отказ жены от секса насилием по отношению к мужу

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Малайзийский депутат назвал отказ жены от секса насилием по отношению к мужу

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Фото: ©Flickr/Greens MPs

Парламентарий также осудил ситуации, когда женщины не разрешают супругу завести вторую жену.

В ходе дебатов в малайзийском парламенте о принятии поправок к закону о домашнем насилии депутат от правящей партии "Барисан насионал" Че Мохамад Зулькифли Джусо заявил, что отказ женщины от секса с мужем является психологическим и эмоциональным насилием. Об этом сообщает газета Daily Mail.

<p>Че Мохамад Зулькифли Джусо на заседании в малазийском парламенте. Фото: ©AsiaWire</p>

Политик также считает насилием ситуации, когда супруга не разрешает мужчине взять в жёны ещё одну женщину.

Многие раскритиковали политика и сочли его заявления безумными. В их числе Марина Махатхир, активист и борец за права женщин. Она заявила, что такие высказывания основаны на невежестве.

— У женщин есть право отказывать в сексе, — заявила она агенству AFP.

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