Малайзийский депутат назвал отказ жены от секса насилием по отношению к мужу

Парламентарий также осудил ситуации, когда женщины не разрешают супругу завести вторую жену.

В ходе дебатов в малайзийском парламенте о принятии поправок к закону о домашнем насилии депутат от правящей партии "Барисан насионал" Че Мохамад Зулькифли Джусо заявил, что отказ женщины от секса с мужем является психологическим и эмоциональным насилием. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Политик также считает насилием ситуации, когда супруга не разрешает мужчине взять в жёны ещё одну женщину.

Многие раскритиковали политика и сочли его заявления безумными. В их числе Марина Махатхир, активист и борец за права женщин. Она заявила, что такие высказывания основаны на невежестве.

— У женщин есть право отказывать в сексе, — заявила она агенству AFP.