К 2018 году россиян могут освободить от обязательной поверки счётчиков воды

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К 2018 году россиян могут освободить от обязательной поверки счётчиков воды

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Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Росстандарт уже обсуждает такую инициативу с Министерством строительства и Минпромторгом.

Жителей России могут освободить от обязательной проверки счётчиков воды уже к 2018 году. Это произойдёт в том случае, если эксперимент по централизованной поверке пройдёт успешно в двух городах. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью РИА "Новости".

По его словам, такой эксперимент можно будет провести в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

— Но опять же не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки, — пояснил Абрамов.

В том случае, если эксперимент удастся, отмену поверки счётчиков воды попробуют реализовать уже на всей территории России. В качестве плюсов Росстандарт назвал цену — по их данным, это будет дешевле. Кроме того, работа с управляющей компанией пойдёт быстрее, чем индивидуально с каждым жителем.

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