Василий Небензя назначен постпредом России при ООН

Ранее дипломат занимал должность заместителя главы Министерства иностранных дел РФ.

Указом президента России Владимира Путина постоянным представителем России при ООН и представителем в Совбезе ООН назначен Василий Небензя. Одновременно с этим указом глава государства подписал документ об освобождении Небензи от должности заместителя министра иностранных дел.

— Президент подписал указ "О постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отметим, Василий Небензя на дипломатической службе с 1996 года. Владеет английским и испанским языками. В разное время занимал должности советника, а потом заместителя постоянного представителя России при ООН. С 2013 года работал на посту заместителя главы МИД РФ.

Напомним, до Василия Небензи пост постпреда России при ООН занимал Виталий Чуркин, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года.